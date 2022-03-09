В сообщении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси 8 марта на сайте организации говорится, что агентство потеряло связь с системой мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС

Российская армия охраняет Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк публикации.

Отмечается, что руководство станции общается с представителями МАГАТЭ только по электронной почте в сложившейся ситуации.

Украинский регулятор сообщил, что обращение с ядерными материалами на Чернобыльской АЭС приостановлено. Украина попросила у МАГАТЭ содействия в смене 210 технических сотрудников и охранников Чернобыльской АЭС. Как рассказали власти Киева, после того, как российская сторона взяла станцию под контроль, там работает одна и та же смена сотрудников. Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов сам полететь в Чернобыль.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины совместно обеспечивать безопасность энергоблоков и саркофага станции.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, случилась 35 лет назад — 26 апреля 1986 года. В ходе испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.