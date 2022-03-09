Отказ США от российской нефти грозит стране «огромными финансовыми потерями». К такому выводу на днях пришло издание The Hill со ссылкой на отчет JPMorgan

Европарламент вытесняет российские газ и нефть с рынка ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Страны — члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в США, указало издание. Но сейчас об этом ничего не говорят.

Отмечается, что ближневосточные поставщики энергоресурсов не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями антироссийских санкций.

Директор же Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что запрет США на импорт энергоносителей из России будет иметь сдержанный эффект на российскую экономику.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты из-за событий на Украине. По его словам, Вашингтон понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Он отметил, что это решение поддержали обе партии.

До этого вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к отказу России от поставок энергоносителей. По словам министра, Германия «хорошо пройдет зиму и лето» в сфере газа, резервов нефти хватит на три месяца, а угля — «еще больше». Без импорта из России резервов и возможностей энергосектора Германии должно хватить на три года, отметил Хабек.