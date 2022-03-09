Нейтральная позиция Китая по ситуации на Украине неприемлема в нынешней обстановке. Такое мнение выразила 8 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РИА Новости

Китай намерен увеличить военный бюджет и усилить боеподготовку © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пытались убедить китайцев в нецелесообразности сохранения нейтралитета.

У властей Китая есть возможность сыграть в урегулировании ситуации на Украине «лидирующую роль», считает Нуланд.

Накануне председатель КНР провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ и президентом Франции, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.