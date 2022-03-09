По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином пытались убедить китайцев в нецелесообразности сохранения нейтралитета.
У властей Китая есть возможность сыграть в урегулировании ситуации на Украине «лидирующую роль», считает Нуланд.
Накануне председатель КНР провел посвященный Украине видеосаммит с канцлером ФРГ и президентом Франции, в ходе которого выразил беспокойство и сожаление из-за «пожара войны на европейском континенте».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.