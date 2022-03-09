Исследователи из Оксфордского университета доказали влияние COVID-19 на мозг. Об этом сообщило 8 марта издание The Daily Mail

COVID-19 на Украине не отступает © Image by Tumisu from Pixabay

В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 человек переболел COVID-19. Добровольцы прошли через два сканирования мозга.

Отмечается, что у тех, кто переболел коронавирусом, объем мозга сократился сильнее.

По данным исследования, такое влияние инфекции на мозг не зависит от степени тяжести заболевания. Ученые сообщили, что COVID-19 не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали больше 17 миллионов случаев COVID-19, почти 358 тысяч человек умерли, около 15 млн выписались.