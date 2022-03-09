«Мы сможем замедлить процесс обработки заявлений, потребовать от заявителей доплаты в 190 фунтов стерлингов или принципиально полностью приостановить предоставление разрешений на въезд», — приводит издание слова Уильямс.
По мнению министра, эта мера послужит «мощным сигналом» Кремлю.
«Эти меры гибкие и они приемлемы как в контексте улучшения сотрудничества по делам, связанным с репатриацией, так и для того, чтобы действовать против режимов, которые воюют против невинных», — отметила Уильямс.
Согласно газете, новые меры позволят налагать визовые ограничения на страны, которые представляют «угрозу международному миру и безопасности, или чьи действия, скорее всего, приведут к вооруженному конфликту или нарушению гуманитарного права».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.