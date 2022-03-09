Государственный министр МВД и член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве, согласно которым гражданам РФ может быть отказано во въезде на территорию страны. Об этом 8 марта сообщила газета Independent

Британия анонсировала «решительный ответ» на действия РФ © Christopher Priest / flickr

По мнению министра, эта мера послужит «мощным сигналом» Кремлю.

«Эти меры гибкие и они приемлемы как в контексте улучшения сотрудничества по делам, связанным с репатриацией, так и для того, чтобы действовать против режимов, которые воюют против невинных», — отметила Уильямс.

Согласно газете, новые меры позволят налагать визовые ограничения на страны, которые представляют «угрозу международному миру и безопасности, или чьи действия, скорее всего, приведут к вооруженному конфликту или нарушению гуманитарного права».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.