«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — сказал собеседник агентства.
По его словам, огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках, стрельба по российским силам велась и из административных корпусов. Все оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение.
Собрано более 500 единиц вооружений — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.
Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект, сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее журналистам представитель Росгвардии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.