Бойцы Росгвардии после взятия под контроль Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия, в том числе на энергоблоках. Об этом сообщил полковник Росгвардии, представившийся Сергеем, передает 9 марта РИА Новости

Песков рассказал, что на самом деле произошло на Запорожской АЭС © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По его словам, огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках, стрельба по российским силам велась и из административных корпусов. Все оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение.

Собрано более 500 единиц вооружений — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает штатно, бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект, сдали оружие и отпущены домой, сообщил ранее журналистам представитель Росгвардии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.