Британским военным запрещено находиться на территории Украины под угрозой дисциплинарных и административных взысканий, сообщила местная газета Independent

Страны Запада ранее объявили, что не собираются принимать участие в конфликте на Украине, однако поставляют туда тонны вооружений и боеприпасов. Как неоднократно отмечали в МИД РФ, это то же самое, что тушить пожар бензином. Также известно, что в страну отправляются отряды иностранных наемников.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, главная цель Вашингтона — нанести стратегическое поражение президенту России Владимиру Путину. Тем самым она подтвердила, что Штаты готовы воевать против России до последнего украинца.

«Всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления. Это не зависит от того, находятся они в увольнении или нет», — цитирует издание сообщение Минобороны.

Ранее четыре британских солдата пропали без вести. Предполагается, что они отправились на Украину.

Ситуация на Украине

Вашингтон отказался предоставлять аэродромы НАТО для украинских самолетов © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.