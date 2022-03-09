Использование базы НАТО Рамштайн в Германии для самолетов, которые Польша может передать Украине, неприемлемо, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 8 марта

Тем самым он дал понять, что Вашингтон отвергает предложение недавнее Польши, которая не желает, чтобы украинские военные использовали ее аэродромы, и хочет передать свои старые советские истребители МиГ-29 Соединенным Штатам с тем, чтобы уже те потом предоставили технику в распоряжение Киева.

«Перспектива того, что истребители, "находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетят с базы США/НАТО в Германии, вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО», — сказал Кирби.

По его словам, Вашингтон «не считает, что предложение Польши является здравым». Представитель Пентагона дал понять, что США не будут брать на себя никакой ответственности за снабжение киевского режима военной техникой.

«Решение о том, передавать ли принадлежащие Польше самолеты Украине, в конечном счете, принимает польское правительство», — заявил Кирби.

Его позицию нетрудно понять: тот, кто столь недвусмысленно вмешается в конфликт на Украине, станет его участником, рискуя спровоцировать ответный удар России и развязать третью мировую войну.

Штаты явно хотят переложить ответственность за такое развитие событий на поляков или каких-либо других своих вассалов.

Ситуация на Украине

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.