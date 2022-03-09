Правительство Великобритании собирается возобновить добычу сланцевого газа крайне «грязным» методом гидроразрыва пласта (фрекинг) ради снижения энергозависимости от России, сообщила Daily Telegraph со ссылкой на источник в Кабмине

При фрекинге в почву закачивается большое количество воды с ядовитыми химикалиями, что отравляет землю, источники питьевой воды и провоцирует осадки грунта и даже небольшие землетрясения.

Корпоратократия vs государствократия: украинская точка бифуркации © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Как сообщает издание, премьер Борис Джонсон предвидит проблемы даже с расконсервацией двух скважин по добыче сланцевого газа, работа которых была заморожена два года назад.

Властям очевидно, что население близлежащих районов негативно воспримет отравление своих земель, однако граждан собираются «задобрить» обещаниями дополнительных инвестиций.

Следует отметить, что Британия получает из России только 4% потребляемого газа, поэтому никакой «зависимости» от РФ не существует.

Однако на фоне сверхвысоких цен и отсутствия альтернативных источников газа Лондон может столкнуться с высочайшим дефицитом ископаемых энергоносителей.

В стране становятся все более громкими призывы возобновить собственную добычу угля вопреки вреду экологии. Британцам приходится все больше платить за газ и электричество, и совсем недалек тот момент, когда им придется выбирать: мерзнуть в темноте или голодать — ведь денег и на еду,и на энергию очень многим не хватит.