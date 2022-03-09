Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, ранее отказавшаяся признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, отправляется в Вашингтон для того, чтобы получить указания относительно новых санкций против России, сказано в сообщении британского внешнеполитического ведомства 9 марта

«Министр встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины и пагубные экономические последствия для России», — рассказал Форин-офис.

Это - не война, а полицейская операция. Почему Украину будет сложно заставить капитулировать © коллаж Украина.Ру

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в Конгрессе Штатов поведала, что главная цель Вашингтона на Украине — нанести «стратегическое поражение» президенту России Владимиру Путину.

Тем самым она подтвердила тезис, который поддерживают большинство российских экспертов: США готовы воевать с Москвой до последнего украинца.

Ситуация на Украине

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

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В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.