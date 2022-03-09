Главная цель действий Соединенных Штатов на Украине - добиться стратегического поражения президента России Владимира Путина, сказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе Штатов 8 марта

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно сетовал на то, что США не желают спасать киевский режим от поражения по итогам спецоперации, которую проводит Россия. Он отмечал, что Штаты, отказываясь вводить бесполетную зону над Украиной, несут ответственность за гибель мирных жителей.

«С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина», — заявила Нуланд.

Западные СМИ и политики постоянно делают акцент на гуманитарной ситуации на Украине, однако это заявление Нуланд со всей очевидностью показывает лицемерие Вашингтона, готового принести в жертву любое количество украинцев ради «победы» над Россией.

Ситуация на Украине

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.