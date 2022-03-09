Вашингтон и Запад в целом активно агитируют власти КНР сыграть первую скрипку в разворачивающейся антироссийской кампании, рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе 8 марта

Ранее в Штатах выражали серьезное недовольство тем, что свыше 50 стран так или иначе не проголосовали в поддержку резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Особенно среди этих государств, не поддержавших указанное голосование, выделялись Китай и Индия, страны, в которых живет более трети всего населения планеты.

«Я думаю, вы знаете, что [немецкий] канцлер Шольц и [французский] президент Макрон говорили сегодня с [китайским председателем] Си Цзиньпином, чтобы убедить китайцев в том, что нейтралитет здесь не вариант», — сказала Нуланд.

По ее словам, Пекину предложили «сыграть лидирующую роль» в борьбе Запада с Москвой, и призвала КНР «это сделать».

Ситуация на Украине

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.