Президент Сербии Александр Вучич, получивший от России подарок для своей страны в виде весьма низких цен на газ, сказал, что поддержал антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН якобы для того, чтобы не потерять шанс вернуть Косово и Метохию

Политик назвал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины «вторжением», и заявил, что если бы сербы не осудили его, то «никогда бы больше не имели морального права» требовать возврата Косово и Метохии.

«Что касается санкций, может быть я принужден, может быть я слаб, а они все храбрые, но это говорят люди, которые мешками выдавали сербов Гааге», — поведал сербский президент.

Следует отметить, что, когда операция по принуждению к миру уже 8 лет воюющей с собственным народом Украины только началась, Вучич утверждал, что Сербия никогда не поддержит никаких антироссийских санкций.

На улицах сербских городов местные жители активно проводят масштабные демонстрации в поддержку России. Так, в Белграде 6 марта они шествовали с российскими флагами, портретами Владимира Путина и изображениями латинской литеры Z, ставшей одним из символов спецоперации РФ.

Ситуация на Украине

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.