Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала наличие на Украине бактериологических лабораторий Пентагона и заявила, что Вашингтон прикладывает все силы для того, чтобы скрыть итоги их работы от российских специалистов

На слушаниях в Сенате США 8 марта ей был задан вопрос о наличии на Украине химического или бактериологического оружия массового поражения.

«Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — сказала в ответ Нуланд.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключает, что Москва в связи с этим запустит механизм консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Ситуацией с американскими биоисследованиями на Украине уже заинтересовался МИД Китая, потребовавший от Вашингтона дать подробные разъяснения.

Ситуация на Украине

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.