Из-за беспредела украинских неонацистов ситуация в ряде подконтрольных им населенных пунктов резко ухудшилась, отметили в ведомстве, поэтому очередное решение о предоставлении гумкоридоров было принято вопреки многочисленным срывам перемирия украинской стороной.
Уточняется, что Москва будет обеспечивать гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
В частности, из украинской столицы и прилегающих к ней населенных пунктов можно выехать в Россию через белорусскую территорию. В Гомеле беженцев посадят на самолеты и отправят на территорию РФ.
Также Россия будет поддерживать эвакуацию в южном направлении, однако его еще должны согласовать украинские власти. Однако с этим могут быть проблемы: Киев очень неохотно соглашается на вывод своих граждан из окруженных городов.
Из Чернигова также можно будет выехать в Белоруссию и оттуда — в Россию. Южное направление пока не согласовано Киевом.
Из Сум можно будет отправится в Белгород или Полтаву. Южное направление также еще не согласовано киевским режимом.
Из Харькова можно будет выехать на территорию России в Белгород, перевозки на запад Украины также пока не согласованы Киевом.
Для выхода из Мариуполя российские военные подготовили два маршрута: в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, и в Запорожье — последний маршрут также не согласовал Киев.
В штабе ожидают согласования украинскими властями всех маршрутов до 03:00 9 марта. Для этого представители киевского режима должны опубликовать срочное заявление на русском и украинском и языках в подконтрольных им СМИ.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.