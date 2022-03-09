Россия 9 марта с 10.00 мск объявляет «режим тишины» и готова обеспечить функционирование гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, говорится в заявлении российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию

Из-за беспредела украинских неонацистов ситуация в ряде подконтрольных им населенных пунктов резко ухудшилась, отметили в ведомстве, поэтому очередное решение о предоставлении гумкоридоров было принято вопреки многочисленным срывам перемирия украинской стороной.

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В частности, из украинской столицы и прилегающих к ней населенных пунктов можно выехать в Россию через белорусскую территорию. В Гомеле беженцев посадят на самолеты и отправят на территорию РФ.

Также Россия будет поддерживать эвакуацию в южном направлении, однако его еще должны согласовать украинские власти. Однако с этим могут быть проблемы: Киев очень неохотно соглашается на вывод своих граждан из окруженных городов.

Из Чернигова также можно будет выехать в Белоруссию и оттуда — в Россию. Южное направление пока не согласовано Киевом.

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Из Харькова можно будет выехать на территорию России в Белгород, перевозки на запад Украины также пока не согласованы Киевом.

Для выхода из Мариуполя российские военные подготовили два маршрута: в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, и в Запорожье — последний маршрут также не согласовал Киев.

В штабе ожидают согласования украинскими властями всех маршрутов до 03:00 9 марта. Для этого представители киевского режима должны опубликовать срочное заявление на русском и украинском и языках в подконтрольных им СМИ.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

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В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.