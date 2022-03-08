Президент Украины Владимир Зеленский, которого в столице страны давно никто не видел, регулярно выкладывает видео, которое должно подтвердить его присутствие на передовой, однако эксперты находят в роликах признаки монтажа, сообщил Telegram-канал «Война с фейками» 8 марта

По его данным, Зеленский находится в бункере во Львове, где довольно точно воссоздали интерьер его киевского кабинета. Однако на стене отсутствует картина, которая есть в реальной резиденции, отмечает ресурс.

Кроме того, часть видеоматериала одного и того же ролика явно записана Зеленским в разное время, и на них можно заметить некоторые отличия, которые говорят о том, что, несмотря на схожесть, это могут быть совершенно разные места.

Еще одно видео, где Зеленский позирует на фоне пустого киевского двора, заваленного мешками с песком, содержит признаки замены фона, отмечают эксперты.

Кроме того, есть предположения, что Зеленского вывезли не во Львов, а в совершенно другом направлении.

«Еще один вариант местонахождения Зеленского — румынский город Брашов», — говорится в публикации.

Это - не война, а полицейская операция. Почему Украину будет сложно заставить капитулировать © коллаж Украина.Ру

В частности, от границы Украины в Румынию в сопровождении вертолетов вооруженных сил Украины вылетал самолет, который не был идентифицирован сервисом.

Спустя полтора часа три неидентифицированных судна и один вертолет ВСУ приземлились в аэропорту Брашова.

«Не исключено, что самолеты перевозят Зеленского и его команду», — говорится в сообщении.

Также следует отметить странную историю с разбившемся на днях в небе Румынии истребителем МиГ-21 ВВС этой страны. Отправившийся на поиски пилота вертолет также разбился.

В прессе появились публикации о том, что по неподтвержденным пока данным, они были сбиты украинскими ПВО.

Ситуация на Украине

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.