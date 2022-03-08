Он отметил, что Вашингтон на протяжении последней недели принимает недружественные для России решения для того, чтобы усилить американское присутствие на европейском рынке.
«За санкции против России заплатят европейцы. Такую участь странам Евросоюза определил Вашингтон», — констатировал Володин
В частности, это касается энергетической отрасли, так как сейчас «доля поставок американских нефти и газа в Европу составляет 8% и 6%», подчеркнул политик.
Для того, чтобы компаниям США было выгодно поставлять газ в ЕС, цены на него в Европе искусственно завышают. Все это тяжелым грузом ляжет на плечи европейских потребителей.
Пострадают и те европейские компании, которые поддадутся давлению Вашингтона и Брюсселя и покинут российский рынок.
«Однажды покинув наш рынок, вернуться будет уже непросто», — отметил Володин.
Ранее французская энергокомпания Total сообщала, что ее потери от сворачивания бизнеса в России составят более $10 млрд, что будет болезненным ударом.
Ранее США и ряд стран Запада ввели масштабные экономические санкции против России. По количеству введенных против нее санкций страна заняла первое место в мире — до этого момента она была на втором.
Предлогом для ввода санкций Запад назвал проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Как отмечал президент Владимир Путин, новые санкции были бы введены в любом случае, так как США не нужна сильная и независимая Россия.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.