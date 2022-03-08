Страны Европейского союза заплатят за санкции, введенные против России с подачи властей Соединенных Штатов, написал у себя в Telegram спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин 8 марта

Он отметил, что Вашингтон на протяжении последней недели принимает недружественные для России решения для того, чтобы усилить американское присутствие на европейском рынке.

«За санкции против России заплатят европейцы. Такую участь странам Евросоюза определил Вашингтон», — констатировал Володин

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Для того, чтобы компаниям США было выгодно поставлять газ в ЕС, цены на него в Европе искусственно завышают. Все это тяжелым грузом ляжет на плечи европейских потребителей.

Пострадают и те европейские компании, которые поддадутся давлению Вашингтона и Брюсселя и покинут российский рынок.

«Однажды покинув наш рынок, вернуться будет уже непросто», — отметил Володин.

Ранее французская энергокомпания Total сообщала, что ее потери от сворачивания бизнеса в России составят более $10 млрд, что будет болезненным ударом.

Ранее США и ряд стран Запада ввели масштабные экономические санкции против России. По количеству введенных против нее санкций страна заняла первое место в мире — до этого момента она была на втором.

Предлогом для ввода санкций Запад назвал проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Как отмечал президент Владимир Путин, новые санкции были бы введены в любом случае, так как США не нужна сильная и независимая Россия.

Ситуация на Украине

Это - не война, а полицейская операция. Почему Украину будет сложно заставить капитулировать © коллаж Украина.Ру

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.