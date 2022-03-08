Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал исполнительный указ, запрещающий закупки энергоносителей в России, говорится в сообщении Белого дома 8 марта

Указ не только запрещает импорт, но также объявляет незаконными любые попытки обойти решение Байдена.

Между тем, в самом документе прописана возможность исключений из этого запрета. Для того, чтобы легально поставлять российские энергоносители на рынок США, нужно будет принять соответствующий закон, директиву или получить лицензию.

Следует отметить, что Соединенные Штаты могут отказаться от российской нефти без критических последствий, так как ее доля на американском рынке относительно невелика.

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Однако пока рост цен на бензин в США не останавливается. Стоимость галлона топлива повторяет рекорды 2008 года и готовится к новому взлету.

Байден в своем выступлении заявил, что за последние две недели цены на автомобильное топливо выросли на $0,75 за галлон до $4,2 и продолжат повышаться благодаря его указу.

«С нынешними действиями она поднимется еще выше», — подчеркнул Байден, и тут же обвинил во всем президента России Владимира Путина.

Как это воспримут американские избиратели, большой вопрос, однако еще до этого указа Байден стремительно терял популярность, которая едва превышала 30%.

В то же время Евросоюз не будет запрещать импорт российских энергоносителей, заявил Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Читатели немецкого издания Spiegel в комментариях поддержали решение правительства ФРГ не отказываться от энергоресурсов из РФ, так как в противном случае страна совершила бы экономическое самоубийство.

Ранее США и ряд стран Запада ввели масштабные экономические санкции против России. По количеству введенных против нее санкций страна заняла первое место в мире — до этого момента она была на втором.

Предлогом для ввода санкций Запад назвал проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Ситуация на Украине

Это - не война, а полицейская операция. Почему Украину будет сложно заставить капитулировать © коллаж Украина.Ру

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

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В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.