В двухдневный срок правительство России обязано определить перечни продукции и сырья, вывоз которых из России будет запрещен либо ограничен. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 8 марта

В указе «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» в частности говорится, что запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Также российский Кабмин должен составить аналогичные списки для продуктов или сырья, ввоз и вывоз которых будет ограничен.

В документе также предусматриваются исключения из этого правила в том случае, если ввоз/вывоз продукции или сырья осуществляется для личного пользования как россиянами, так и иностранцами и лицами без гражданства.

Ранее США и ряд стран Запада ввели масштабные экономические санкции против России. По количеству введенных против нее санкций страна заняла первое место в мире — до этого момента она была на втором.

Предлогом для ввода санкций Запад назвал проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.