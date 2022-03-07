Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва назвала Киеву условия для остановки специальной операции российских вооруженных сил на Украине, передает 7 марта РИА Новости

Песков рассказал, что на самом деле произошло на Запорожской АЭС © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Представитель Кремля, подчеркнул, что Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок». Кроме того, она должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим… Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.