Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, в стране идет экстренное сворачивание биологических программ. Об этом 7 марта заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает РИА Новости

Представлены доказательства разработки на Украине биологического оружия © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Он добавил, что управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По данным российских военных, происходит экстренное сворачивание биологических программ.

«При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение», — отметил Кириллов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.