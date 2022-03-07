По его информации, Венгрия разрешает размещение войск Североатлантического альянса на западе страны, а также поставки оружия через свою территорию в другие государства — члены НАТО.
Однако в указе говорится, что Венгрия запрещает поставки летального оружия через свою территорию на Украину.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.