Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на западе страны. Об этом 7 марта сообщило агентство Рейтер

Венгрия не одобрит поставки оружия Украине - Кевехази © CC0, Pixabay

Однако в указе говорится, что Венгрия запрещает поставки летального оружия через свою территорию на Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.