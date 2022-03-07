Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 марта в своем Telegram призвал народ Украины «открыть глаза»

Кадыров показал бойцов, «ждущих приказа пойти на Украину» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский готов бросить свою армию, народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния. Кадыров призвал граждан Украины опомниться и «гнать бандеровщину вместе с Зеленским».

Он отметил, что Россия, как и Украина, хочет не воевать, а жить в согласии, чтобы никто не расшатывал мир в отношениях обеих стран.

«Украина — прекрасная страна, где живет добрый и красивый народ. Не давайте себя использовать в качестве щита. Выступите, наконец, против этого нацистского режима. Россия и Беларусь дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки, которая вас использует ради своих политических и военных игр. Откройте наконец глаза на политический режим Зеленского и примите решение. Дорога каждая минута», — написал Кадыров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.