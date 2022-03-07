Курсы доллара и евро к рублю на форексе 7 марта подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 20% выше уровня закрытия торгов в пятницу, свидетельствуют данные агентства Блумберг

Рубль рухнет? Абзалов о реальных последствиях отключения России от доллара © кадр видео Украина.ру

Однако, по словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, есть факторы, которые помогут замедлить падение рубля.

На руку рублю сейчас играет продолжающийся рост мировых цен на энергоносители, что способствует росту валютной выручки российских компаний-экспортеров в этой сфере. Кроме того, 80% этой выручки экспортеры обязаны продавать, что также сдерживает курс рубля, отмечает эксперт. Дополнительный спрос на рубли будет обеспечиваться ещё тем, что в России наступает период уплаты в бюджет налога на прибыль за 2021 год, добавила она.

В целом же поддержка российской экономике сейчас будет оказываться из доступных регулятору резервов Банка России, а также из средств ФНБ, отметила Финогенова