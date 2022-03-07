Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Кабмина

США и НАТО передали Киеву еще 17 тыс единиц противотанкового оружия - NYT © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.