Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 7 марта на своей странице в Facebook пригрозил вторжением в Россию

Данилов заявил, что ВСУ не обстреливали территорию РФ © AP, Efrem Lukatsky Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.