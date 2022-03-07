США и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом сообщила 6 марта газета New York Times

РФ не позволит Украине получить ядерное оружие - Лавров © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.