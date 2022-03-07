У Владимира Зеленского при себе есть "оборудование для зашифрованной связи", предоставленное американцами, которое позволяет ему "безопасно" общаться с президентом США Джо Байденом, сообщает газета New York Times, чью информацию приводит РИА Новости

"Зеленский путешествует с оборудованием для зашифрованной связи, представленным американцами, посредством которого он может безопасно связаться с президентом Бадйеном", — говорится в сообщении издания. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.