Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, передает 7 марта Sputnik

Путин сказал, что будет, если Украина начнет затягивать переговоры © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет 7 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.