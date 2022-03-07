Путин сказал, что будет, если Украина начнет затягивать переговоры
Путин сказал, что будет, если Украина начнет затягивать переговоры
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
На территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта прошли первые два раунда переговоров российской и украинской делегаций.

В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет 7 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

 