Убийство члена украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева не связано с его работой в делегации. Об этом 6 марта заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube

Война все спишет. За что в Киеве убили члена украинской делегации по переговорам с РФ Дениса Киреева © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

О каком конфликте идет речь, Подоляк не пояснил.

Он добавил, что будут проводиться следственные действия в отношении убийства Киреева и дальнейшего распространения информации об этом инциденте.

В субботу 5 марта в Киеве, прямо возле здания Печерского суда, был убит представитель украинской делегации на переговорах в Белоруссии Денис Киреев. По информации депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского, убили его представители спецслужб Украины (СБУ) по подозрению в госизмене.