«В самой делегации все ровно, все члены делегации на месте. Денис Борисович Киреев — это был консультант по ряду вопросов, касающихся настроений в Российской Федерации. Он не был членом делегации и, соответственно, перестрелка… не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт… Я бы это разделил», — сказал Подоляк.
О каком конфликте идет речь, Подоляк не пояснил.
Он добавил, что будут проводиться следственные действия в отношении убийства Киреева и дальнейшего распространения информации об этом инциденте.
В субботу 5 марта в Киеве, прямо возле здания Печерского суда, был убит представитель украинской делегации на переговорах в Белоруссии Денис Киреев. По информации депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского, убили его представители спецслужб Украины (СБУ) по подозрению в госизмене.