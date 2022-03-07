«Надо ли идти дальше? Все варианты обсуждаются. Я не буду говорить об этом сейчас, потому что считаю, что нужно хранить в секрете наши планы… Надо говорить о санкциях, когда принято решение, а не до того.<…> Да, еще остается простор для действий. Мы работаем нам этим с другими министрами финансов (Евросоюза). 10-11 марта состоится саммит глав государств (ЕС) под председательством Эммануэля Макрона. Этот саммит также будет поводом рассмотреть варианты», — сказал Ле Мэр.
Он подчеркнул, что уже введенные санкции против РФ беспрецедентны и эффективны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.