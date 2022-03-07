Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр 7 марта в эфире телеканала BFMTV подтвердил, что министры финансов стран Евросоюза (ЕС) обсуждают усиление санкций против России

Европа в панике: антироссийские санкции рубят урожай на корню © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Эммануэля Макрона. Этот саммит также будет поводом рассмотреть варианты», — сказал Ле Мэр.

Он подчеркнул, что уже введенные санкции против РФ беспрецедентны и эффективны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.