Биржевой регулятор Сингапура приостановил торги депозитарными расписками российской компании «Газпром». Об этом 7 марта сообщает Straits Times

В Германии заявили, что «Газпром» - надёжный партнёр © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

В пакет санкций входит запрет сингапурским банкам проводить любые транзакции с четырьмя российскими банками, в отношении которых уже введены санкции США и Евросоюза, а также запрет на «любую финансовую деятельность, способствующую сбору средств российским правительством», в том числе торги акциями и другими ценными бумагами компаний, связанных с правительством РФ.

В заявлении биржевого регулятора отмечается, что правительство России «владеет непосредственно и опосредованно более чем половиной "Газпрома", и потому торги депозитарными расписками российской компании подпадают под принятые Сингапуром санкционные меры».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.