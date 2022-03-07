На Украине под координацией Вооруженных сил (ВСУ) действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион», члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченный источник

В Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что «непосредственным координатором финансового обеспечения легиона ранее являлся бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, действующий через различные фонды США».

«Полевым командиром "Грузинского национального легиона" является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, 22.04.1978 года рождения уроженец города Тбилиси… Ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в ЮОР… В прошлом участник боевых действий в Чеченской республике в качестве наемника на стороне НВФ», — уточнил собеседник.

По его информации, «деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины».

«Мамулашвили У.З. также выезжал на территорию США, где проводил встречи с украинской и грузинской диаспорами, а также с представителями военных организаций США», — добавил он.

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Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.