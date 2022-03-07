Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли посетил секретный аэродром на границе с Украиной, который стал центром поставок оружия в эту страну. Об этом 6 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны

РФ не позволит Украине получить ядерное оружие - Лавров © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На аэродроме Милли встретился с военными и ознакомился с процессом транспортировки оружия. В последние дни на этом аэродроме, местоположение которого не раскрывается, число рейсов выросло с нескольких до 17 в день.

Как заявил CNN представитель Пентагона, российские военные не пытались пресекать эти поставки оружия, но сейчас в США возникли опасения, что этот канал может оказаться под прицелом «по мере продолжения наступления».

В основном за операцию отвечает Европейское командование США (EUCOM), которое использует свои связи с союзниками и партнерами для «координации в режиме реального времени».

Как утверждается, помощь Киеву направили 14 стран, причем «подавляющая» часть со стороны США на сумму в 240 миллионов из 350 миллионов, выделенных на эти цели, уже доставлена на Украину. В числе доставленного — «бронебойные» средства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.