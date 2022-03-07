Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации и запугивать людей при раздаче российской гуманитарной помощи. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Пургин: В Мариуполе уже гуманитарная катастрофа: нет еды и питьевой воды, людей из осажденного города не выпускают © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — говорится в материале.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря умелым действиям и выдержке российских военных удалось избежать нарушений правопорядка.

«Каждый нуждающийся житель города Херсона смог получить гуманитарную помощь из России», — подчеркнули в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.