Жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов доставили более 140 тонн гуманитарной помощи.
«В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — говорится в материале.
В Минобороны подчеркнули, что благодаря умелым действиям и выдержке российских военных удалось избежать нарушений правопорядка.
«Каждый нуждающийся житель города Херсона смог получить гуманитарную помощь из России», — подчеркнули в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.