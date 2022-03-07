Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 7 марта рассказал в интервью Первому каналу о трех оставшихся ракетах и трех разгонных блоках на космодроме Куру во Французской Гвиане

Рогозин решил судьбу британских спутников OneWeb © Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

«С Куру никаких пусков не будет. Там остались три наши ракеты и три разгонных блока. Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические специалисты», — заявил глава «Роскосмоса».

Он отметил, что это был хороший контракт для корпорации, она получила за них деньги, при этом ракеты не подлежат возврату в силу форс-мажорных обстоятельств.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» гарантирует создание орбитальных группировок связи и наблюдения в кратчайшие сроки для обеспечения нужд экономики и обороны. Он подчеркнул, что России необходимо прекратить закупать материалы дистанционного зондирования Земли у иностранных операторов.