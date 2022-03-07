Вооруженные силы России объявляют 7 марта с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине

Басурин: РФ и ДНР организуют гуманитарные коридоры из Мариуполя © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В штабе уточнили, где будут пролегать коридоры. Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Затем отправка на авиатранспорте в Россию.

Из Мариуполя: маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Из Сум: маршрут №1 — Сумы, Суджа, Белгород, оттуда любым транспортом; маршрут №2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

По данным штаба, всю информацию довели до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.