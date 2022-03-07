Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске. Об этом 7 марта сообщил в Telegram представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник

От ВСУ освобождены 39 населенных пунктов - ДНР © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

«Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — написал Мирошник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.