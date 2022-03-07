Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передают СМИ

Биооружие Украины, пытки пленных, теракт у Одессы, дни Мариуполя. Хроника событий на Украине на утро 7 марта © opz.odessa.net / opz.odessa.net / Перейти в фотобанк

По словам военного, после начала спецоперации «у Пентагона возникли серьезные опасения», что миру станет известно о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины. Чтобы скрыть нарушение Вашингтоном и Киевом первой статьи Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав направил во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов, добавили в ведомстве.

«Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — указал Конашенков.

В ближайшее время Минобороны России намерено представить результаты анализа полученных документов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.