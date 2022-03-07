Министерство иностранных дел Японии присвоило всей без исключения российской территории как минимум третий уровень опасности из четырех возможных, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные внешнеполитического ведомства

Как уточняется, присвоение той или иной территории третьего уровня опасности фактически означает рекомендацию японского МИД отказаться от поездок в указанный регион.

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

В ведомстве утверждают, что одной из причин принятия таких мер стало ограничение полетов для российских авиакомпаний.

Как известно, ответные меры Москвы закрыли российское воздушное пространство для всех государств поддержавших эти санкции.

Террористическая угроза

21 февраля, после подписания документов о признании Россией независимости ДНР и ЛНР, посольство Соединенных Штатов в РФ объявило о возможных в скором времени многочисленных терактах на российской территории и призвало своих граждан срочно уезжать из России.

Это вызвало недоумение у многих дипломатов. Например, экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что ничего подобного раньше не было. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в том, что Вашингтон передавал такого рода информацию российским силовикам.

6 февраля американское посольство в РФ повторило свой призыв к согражданам об эвакуации. Вскоре после этого стало известно о задержании МГБ ЛНР агентов украинской разведки, которые должны были устроить теракт на территории Ростовской области.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.