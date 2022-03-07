Стоимость нефти марки Brent впервые с 2012 года поднялась выше $128 за баррель, превысив планку в $130, сообщает РИА Новости 7 марта со ссылкой на данные торгов

Максимальная цена торгов на 2:06 мск составляла $130,3. Позднее котировки немного снизились, к $129,06 за баррель в 2:28 мск. Рекордом торговой сессии пока остается $130,89 за баррель.

Исторический рекорд цены нефти марки Brent был установлен в 2008 году. Тогда на фоне напряженности на Ближнем Востоке стоимость ее барреля достигала $143,95.

Сейчас цены на нефть растут из-за масштабных антироссийских санкций, введенных странами Запада в ответ на проводимую Москвой спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Ситуация на Украине

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.