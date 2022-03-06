Для ввода бесполетной зоны в воздушном пространстве Украины потребовалось бы использовать военную силу, то есть, войскам стран НАТО пришлось бы вступать в военный конфликт с Россией, сказала президент Словакии Зузана Чапутова. Ее слова приводит РИА Новости 6 марта

Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что те страны, которые попытаются помешать проведению спецоперации по денацификации Украины, рискуют получить военный ответ вплоть до применения ядерного оружия.

«Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление вооруженных сил стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях. Мы вступили бы в военный конфликт и стали бы одной из сторон войны», — цитирует агентство Чапутову.

По ее мнению, вступление Украины в НАТО в настоящее время нереально. Напомним, пятая статья основополагающего документа Североатлантического альянса предполагает в случае нападения на одного из участников договора автоматическое вступление в войну всех остальных стран НАТО.

Ситуация на Украине

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.