Сотрудники украинских биологических лабораторий передали России документы, которые подтверждают, что на Украине поблизости от территории РФ разрабатывали биологическое оружие. Об этом 6 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ

Секретные биолаборатории американского военного ведомства на Украине появились после 2005 года при проамериканском президенте Викторе Ющенко. В 2013 году СБУ сообщала президенту Виктору Януковичу, что деятельность этих объектов несет опасность для Украины, однако работы на них не прекращались.

«В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США», — рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

Для того, чтобы факты нарушения Киевом и Вашингтоном Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав потребовал экстренно ликвидировать запасы опасных патогенов.

«Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — указал Конашенков.

В ближайшее время Минобороны России намерено представить результаты анализа полученных документов.

Ситуация на Украине

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.