Чалый указал, что намерение Украины стать нейтральной страной было объявлено в пункте 9 Декларации о суверенитете страны.
«Мне кажется, что если эта формула будет применена, которая есть в наших конституционных документах, мы все остальные вопросы сможем отбить. Мы сможем найти формулу, которая поможет остановить огонь, а далее с нашими союзниками отработать формулу мира, где Украина восстановит свою территориальную целостность и будет иметь будущее», — сказал украинский политик.
Чалый занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 2015 по 2019 годы.
В принятых в 2019 году поправках в Конституцию Украины говорится о необратимости евроатлантического курса Украины (то есть на членство в блоке НАТО), а президент страны объявляется гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение членства в атлантическом военном альянсе.