Украине необходимо выйти на «формулу мира», которая включает в себя нейтральный статус страны. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, выступая 6 марта по украинскому телеканалу «Рада»

Чалый указал, что намерение Украины стать нейтральной страной было объявлено в пункте 9 Декларации о суверенитете страны. Отказ от НАТО: Зеленский потребовал гарантий безопасности © president.gov.ua

«Мне кажется, что если эта формула будет применена, которая есть в наших конституционных документах, мы все остальные вопросы сможем отбить. Мы сможем найти формулу, которая поможет остановить огонь, а далее с нашими союзниками отработать формулу мира, где Украина восстановит свою территориальную целостность и будет иметь будущее», — сказал украинский политик.

Чалый занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 2015 по 2019 годы.

В принятых в 2019 году поправках в Конституцию Украины говорится о необратимости евроатлантического курса Украины (то есть на членство в блоке НАТО), а президент страны объявляется гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение членства в атлантическом военном альянсе.