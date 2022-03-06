Госсекретарь США Энтони Бликен высказался за сохранение дипломатических отношений с Россией. Это необходимо, чтобы иметь возможность оказывать помощь гражданам США на российской территории, заявил он журналистам 6 марта на брифинге в Кишинёве

«Мы призвали граждан США немедленно покинуть территорию Российской Федерации,… также мы призвали их воздержаться от поездок в Россию. В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать [им] помощь", — сказал Блинкен.



После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине с целью её денацификации и демилитаризации, США ввели санкции в отношении РФ.

В частности, введены ограничительные меры против физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики страны.