Делегация США направилась в Каракас для встречи с представителями правительства Николаса Мадуро. Об этом 6 марта сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники

Как отмечает газета, это самая высокопоставленная американская делегация, посещающая Каракас в течение многих лет.

«Высокопоставленные чиновники США отправляются в субботу в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Николаса Мадуро», — сообщает издание.

Вальтер Мартинес: Российская военная база без ущерба для суверенитета Венесуэлы была бы в её интересах © commons.wikimedia.org, Ricardo Patiño Джо Байдена по отдалению России от «её оставшихся международных союзников».

Администрация Дональда Трампа не признала победу Мадуро на выборах 2018 года, а в следующем году признала в качестве временного президента Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя в этом качестве.

При этом многие активы Венесуэлы на территории США были заморожены или переданы «правительству» Гуайдо.

Администрация Байдена не пересмотрела данного решения своих предшественников.