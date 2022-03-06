Как отмечает газета, это самая высокопоставленная американская делегация, посещающая Каракас в течение многих лет.
«Высокопоставленные чиновники США отправляются в субботу в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Николаса Мадуро», — сообщает издание.
По его мнению, данные действия демонстрируют усилия администрации президента США Джо Байдена по отдалению России от «её оставшихся международных союзников».
Администрация Дональда Трампа не признала победу Мадуро на выборах 2018 года, а в следующем году признала в качестве временного президента Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя в этом качестве.
При этом многие активы Венесуэлы на территории США были заморожены или переданы «правительству» Гуайдо.
Администрация Байдена не пересмотрела данного решения своих предшественников.