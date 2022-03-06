Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине. Об этом 6 марта сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber

Эрдоган: Турция не вводит санкции против России © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

5 марта представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Эрдоганом выразил готовность встретиться с Путиным на турецкой территории.

Ранее турецкие официальные лица заявляли о контактах Эрдогана с Москвой и Киевом для урегулирования вооружённого конфликта на Украине.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целями которой являются денацификация и демилитаризация этой страны.