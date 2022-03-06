По информации телеканала, по итогам разговора президентов ожидается заявление канцелярии турецкого лидера.
5 марта представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Эрдоганом выразил готовность встретиться с Путиным на турецкой территории.
Ранее турецкие официальные лица заявляли о контактах Эрдогана с Москвой и Киевом для урегулирования вооружённого конфликта на Украине.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целями которой являются денацификация и демилитаризация этой страны.