«Участник мирных переговоров на Украине застрелен, "защищая страну", на фоне заявлений о том, что он был "двойным агентом", работающим на Россию», — рассказал склонный к сенсационализму британский таблоид.
Основные американские СМИ и вовсе проигнорировали эту, довольно важную, новость, о которой сообщили на английском и других языках индийские, израильские, греческие, болгарские, африканские и другие медиа.
С другой стороны, о гибели Киреева сообщили на испанском языке мексиканские, аргентинские, чилийские, колумбийские и венесуэльские СМИ, а также региональные медиа Испании.
Основные испанские газеты, очень подробно освещающие конфликт на Украине с резко антироссийских позиций, пока не опубликовали ни новостей, ни комментариев об убийстве участника переговоров на высоком уровне.