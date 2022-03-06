Гибель в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева, о которой было сообщено 5 марта, не вызвала большого отклика в СМИ западных стран. По состоянию на 11:30 по московскому времени 6 марта, единственным крупным британским СМИ, сообщившим о происшествии, стала лондонская газета The Sun

«Участник мирных переговоров на Украине застрелен, "защищая страну", на фоне заявлений о том, что он был "двойным агентом", работающим на Россию», — рассказал склонный к сенсационализму британский таблоид.

Война все спишет. За что в Киеве убили члена украинской делегации по переговорам с РФ Дениса Киреева © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

С другой стороны, о гибели Киреева сообщили на испанском языке мексиканские, аргентинские, чилийские, колумбийские и венесуэльские СМИ, а также региональные медиа Испании.

Основные испанские газеты, очень подробно освещающие конфликт на Украине с резко антироссийских позиций, пока не опубликовали ни новостей, ни комментариев об убийстве участника переговоров на высоком уровне.