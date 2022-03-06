«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», — отметил Конашенков.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целями которой являются денацификация и демилитаризация этой страны.
1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы продолжат проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей.