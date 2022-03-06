Подразделения народной милиции ДНР наступают на окраинах Мариуполя, под их контроль перешёл посёлок городского типа Старый Крым. Об этом сообщил 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

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