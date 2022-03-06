По данным российских военных, аэродром был выведен из строя ударом высокоточного оружия большой дальности.
Город Староконстантинов расположен в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины. Расположенный там военный аэродром подвергался ракетным ударам российской армии в конце февраля.
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине, целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины.
К настоящему времени известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.