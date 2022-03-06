Российские военные вывели из строя аэродром военно-воздушных сил ВСУ, расположенный в городе Староконстантинов. Об этом 6 марта сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России

По данным российских военных, аэродром был выведен из строя ударом высокоточного оружия большой дальности. Ракетный удар по Киеву, обстрел Таганрога, Азовский котёл. Хроника событий на Украине на 17:00 1 марта © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Город Староконстантинов расположен в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины. Расположенный там военный аэродром подвергался ракетным ударам российской армии в конце февраля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине, целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины.

К настоящему времени известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.